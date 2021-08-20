أعلن نادي ⁧‫الهلال⁩ إنهاء عقد اللاعب الإيطالي جيوفينكو رسمياً،⁩ حيث نجحت الإدارة الهلالية في مخالصة مع ⁧‫اللاعب بعد أن توصلت لتسوية مالية بأقل من المبلغ المتبقي في عقده برضا الطرفين. وكان اللاعب جيوفينكو انضم لصفوف نادي الهلال في يناير 2019 قادمًا من تورنتو الكندي، بعقد يمتد إلى 3 سنوات، حيث كان سينتهي عقده في يناير القادم، وبالرغم من إنهاء عقده إلا أنه لم يحدد وجهته القادمة، وقد تواترت أخبار صحفية تؤكد بأن اللاعب سينتقل إلى نادي باوك اليوناني، أو سيعود إلى بلاده إيطاليا، للانتقال إلى أحد الأندية هناك واستكمال مسيرته الاحترافية. هذا وقد لعب جيوفينكو مع الهلال 57 مباراة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل فيها 12 هدفا وصنع مثلها، وشارك في 83 لقاء مع الزعيم، وقد ساهم كذلك في تسجيل 37 هدفاً‏، وصنع 21 هدفاً، وسجل 16 هدفاً، وصنع 131 فرصة للتسجيل.من جانبه ‏ودع اللاعب جيوفينكو الهلاليين برسالة شكر للرئيس فهد بن نافل، وذلك بوضع صورة تجمعه مع الرئيس ابن نافل عبر حسابه في «الإنستغرام».- بطولاته مع ⁧‫الهلال:1- دوري أبطال آسيا مرة2- الدوري السعودي مرتين3- كأس الملك مرة