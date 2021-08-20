بعد مباراة ماراثونية استمرت 104 دقائق انتصر فريق الباطن على ضيفه أبها بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الباطن ضمن لقاءات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء تقدم فريق الباطن عن طريق يوسف الجبلي (د: 16)، وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة تمكن أبها من إدراك التعادل عن طريق امين عطوشي (د: 89)، ومن ثم ألغى حكم اللقاء سلطان الحربي ركلة جزاء لأبها بعد العودة لتقنية الفيديو، ومن هجمة مرتدة تمكن الباطن من إحراز الهدف الثاني عن طريق فابيو أبرو (د: 90+5)، لينتهي اللقاء بفوز الباطن بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الباطن أول فوز له في الدوري ويحصد ثلاث نقاط فيما تلقى أبها الخسارة الأولى ويتجمد رصيده عند ثلاث نقاط.