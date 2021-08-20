طالب عدد كبير من جمهور نادي ضمك لاعبي الفريق بحصد نقاط مباراتهم أمام نادي الطائي، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم (الجمعة) عند الساعة 7:10 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخصوصاً بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها الفريق أمام النصر في الجولة الأولى، وانتهت بفوز العالمي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف يتيم لضمك.

وقالوا، على لاعبي ضمك أن يبدأوا بقوة في حصد النقاط بدءًا من مباراة اليوم، ونطالبهم بعدم تكرار موقف الفريق خلال الموسمين الماضيين، والذي كان مهدّدا بالهبوط. وأضافوا، على جمهور ضمك وعسير بوجه عام، دعم ومساندة الفريق للفوز بنتيجة المباراة، وجميع المباريات التي سيحتضنها ملعب المحالة في الجولات القادمة.