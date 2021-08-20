تتواصل الإثارة والندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ تقام مساء اليوم (الجمعة) ثلاثة لقاءات ضمن لقاءات الجولة الثانية، إذ يلتقي الباطن بنظيره أبها (7:05م)، ويستضيف ضمك فريق الطائي (7:10م)، وفي واحدة من أقوى لقاءات الجولة يحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على التعاون (8:50م).

الباطن يخشى أبها

على ملعب نادي الباطن، يستضيف أصحاب الأرض والجمهور نظيره فريق أبها في لقاء يسعى من خلاله أصحاب الأرض لتحقيق النقاط الثلاث وتعويض خسارة الجولة الماضية أمام الاتفاق بهدفين لهدف.

ويتميز فريق الباطن بالاستقرار الفني إذ يعتمد مدربه نيناد لالاتوفيتش على الخماسي الأجنبي كومبانيا في حراسة المرمى، وشافيز في قلب الدفاع، وفابيو ابرو في خط المقدمة، والثنائي المميز في وسط الملعب يوسف الجبلي ومحمد رايحي، أما فريق أبها فيدخل هذا اللقاء بعد فوزه على الشباب بهدفين لهدف.

ويطمح الفريق الأبهاوي لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، ويعتمد مدربه مارتن شيفيلا على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود ميتشيل تي فريدي في خط المقدمة وخلفه الثلاثي برستيج مبونجو وسعد بقير وصالح العمري.

فارسا «الجنوب» و«الشمال».. وجهاً لوجه

على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يدخل فريق ضمك لقاءه أمام ضيفه الطائي سعياً لمسح الصورة المهزوزة التي ظهر بها في بداية الدوري وخسارته القاسية من النصر برباعية مقابل هدف.

ويبرز في «فارس الجنوب» عدد من الأسماء، يتقدمهم المهاجم إيميليو زيلايا، والحارس مصطفى زغبة، والقائد فاروق شافعي، إضافة إلى الوافد الجديد زكريا سوداني.

أما فريق الطائي فقد خطف الأنظار في الجولة الأولى بعد المستوى المميز الذي قدمه «فارس الشمال» أمام الهلال رغم خسارته بالهدف القاتل، ويبرز في الفريق حارسه لوكوف وقلبا الدفاع الفيس ومارسيلو والمهاجم نوليدج موسونا.

قمة الجولة.. التعاون والهلال

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، تتجه الأنظار نحو قمة الجولة التي تجمع «سكري القصيم» بـ«الزعيم» في لقاء منتظر. ويدخل فريق التعاون لقاء الليلة بعد تعادله مع مضيفه الحزم في الجولة الأولى بثلاثة أهداف لكل منهما، ويطمح «سكري القصيم» لتعويض التعثر بتحقيق النقاط الثلاث من أمام الهلال. ويبرز في الفريق عدد من الأسماء ويأتي في مقدمتهم المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا، والحارس أنجوس كاسيو، وثنائي الوسط سيدريك أميسي، وساندرو مانويل.

أما فريق الهلال فيدخل هذا اللقاء بعد فوزه الصعب على الطائي بهدف دون مقابل، ويطمح «الزعيم» لمواصلة انتصاراته للمحافظة على لقبه.

ويعتمد مدربه ليوناردو جارديم على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود موسى ماريغا في خط المقدمة، وخلفه الثلاثي أندريه كاريلو، وفيتو، وسالم الدوسري، فيما يوجد في حراسة المرمى عبدالله المعيوف، وأمامه قلبا الدفاع علي البليهي، وهيون سو.