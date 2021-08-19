أكد الرئيس التنفيذي لنادي الشباب خليف الهويشان، أن النادي قد تلقى قرار لجنة الكفاءة المالية، الذي يفيد بحصول نادي الشباب على شهادة الكفاءة المالية؛ لوفائه بجميع الالتزامات المالية والتعاقدية حتى 30 أبريل 2021، حسب أحكام واشتراطات لجنة الكفاءة.

وبذلك سيتمكن النادي من تسجيل ومشاركة جميع اللاعبين الذين تم التعاقد معهم الموسم الحالي.

وتقدم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة خالد البلطان على متابعته الدقيقة لتفاصيل هذا الملف، ودعمه في إنهاء كافة المتطلبات المالية، متمنين للفريق كل التوفيق في منافسات الدوري وتحقيق تطلعات جماهيره الوفية.