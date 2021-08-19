يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة السلة غداً (الجمعة) أولى مبارياته بالملحق الآسيوي أمام منتخب الهند، وذلك عند الساعة 6.15 على صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضة بمدينة جدة.

ويلعب مواجهته الثانية يوم الأحد أمام منتخب فلسطين على الصالة نفسها، ويتأهل الأول والثاني إلى نهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم.

المنتخب السعودي الذي يزخر بعدد من النجوم الذين قدموا أنفسهم بشكل رائع في النافذة الأولى والثانية والثالثة وكانوا قريبن جدا من التأهل بشكل مباشر إلى النهائيات، ولن تكون مهمة الأخضر سهلة، خصوصا أنه سيقابل نظيره الهندي الذي قدم نفسه بشكل مميز في النافذة الأولى والثانية الذي يتمتع بالبنية الجسمانية الجيدة والطول.

المنتخب السعودي خاض قبل التصفيات بطولة الملك عبدالله الثاني في الأردن ومعسكرا إعداديا قبل البطولة.

وسيكون متاحا للجماهير الحضور مجانا والتسجيل عبر الرابط في موقع الاتحاد السعودي عبر حساباته لكرة السلة، وأن يكون محصنا بجرعتين والدخول فوق 12 سنة وأن يلتزم بالإجراءات الاحترازية.

وأكمل الاتحاد السعودي لكرة السلة جميع الاستعدادات للبطولة وتشكيل اللجان العاملة لتقديم جميع التسهيلات للمنتخبات وضيوف البطولة.

طاشكندي: جاهزون لاستضافة التصفيات



أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي أن الاتحاد السعودي لكرة السلة أكمل جميع الاستعدادات لاستضافة التصفيات، مثمنا دعم وزارة الرياضة لإقامتها من خلال تشكيل اللجان التي بدأت منذ وقت مبكر منذ إعلان المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي استضافة المملكة للتصفيات.

وقال طاشكندي إن المنتخب السعودي في حالة فنية جيدة بعد أن خاض بطولة الملك عبدالله ومعسكرا إعداديا داخليا، متمنيا التوفيق للمنتخب والتأهل إلى النهائيات بعد مشوار طويل استمر لأكثر من ثلاث سنوات.

السنحاني: قادرون على تجاوز منتخب الهند

من جانبه أوضح مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة السلة الكابتن علي السنحاني أن الفريق أكمل استعداده من خلال عدة معسكرات، وقادرون بإذن الله الفوز على المنتخب الهندي ولن تكون المباراة سهلة، خصوصا أن المنتخب الهندي تطور مستواه بشكل كبير في الفترة الأخيرة، والفريق اكتسب خبرة جيدة ويتطور بشكل جيد وبات قادراً على مقارعة منتخبات ذات تاريخ كبير في السلة الآسيوية، ويضم لاعبين لهم مستقبل مميز وهم يعملون بشكل متواصل من أجل تطوير مستواهم من مباراة إلى أخرى.

وأضاف السنحاني، يجب علينا التركيز والقتال بقوة وعدم التهاون في المواجهتين أمام الهند وفلسطين، ولدينا العناصر القادرة على صنع التحدي اللازم في مثل هذه المواقف، متمنيا أن يترجم اللاعبون الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة السلة.