اعتمد مدرب الاتحاد كاريلي اللاعب كورنادو ضمن خارطة الفريق الكروي التي سيخوض بها المباراة الختامية على كأس محمد السادس بعد غد (السبت). جاء ذلك على هامش تحضيراته الفنية التي بدأت استعداد للنهائي المرتقب، ويعول المدرب كاريلي على ابن جلدته كورنادو في تدعيم خط الوسط الى جانب زملائه اللاعبين في الفريق في تنفيذ مخططاته الفنية للمباراة النهائية التي يطمح من خلالها لتحقيق الفوز وحصد الكأس العربية.وشرح المدرب كاريلي للاعبين الاسلوب الفني الذي سينتهجه في مباراة الرجاء المغربي، وشدد على الانضباط الفني والتركيز خلال مجريات اللقاء من أجل تحقيق الفوز وحصد اللقب.من جانب آخر، يعقد غدا (الجمعة) الاجتماع الفني بحضور الاجهزة الادارية والتنظيمية من اجل اعتماد قوائم الفريقين، واستعراض اطقم الملابس لكلا الفريقين.من جهة أخرى، يعقد مدربا الاتحاد والرجاء مؤتمرا صحفيا غدا قبل خوض المباراة النهائية.