يدخل نادي الاتحاد النهائي العربي وهو الذي دون اسمه في سجل البطولة بمداد من ذهب بعد الظفر بلقبها عام 2005 بفوزه ذهاباً على الصفاقسي التونسي بهدفين مقابل هدف وعاد لتأكيد الفوز إياباً بهدفين دون رد.ويسعى الفريق الكروي بنادي الاتحاد لتدوين اسمه مجدداً في سجل البطولة الذهبي للمرة الثانية في تاريخه ليعادل أندية الاتفاق والشباب والهلال في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد لقبين لكل نادٍ من الأندية الثلاثة.ويعتبر نادي الترجي التونسي من أكثر الأندية تحقيقاً للبطولة برصيد 3 ألقاب إلى جانب نادي الكرخ العراقي، في حين يحتفظ نادي الرجاء المغربي بلقب في سجله البطولي ويسعى جاهداً لتكرار اسمه في السجل الذهبي للبطولة.