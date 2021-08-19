تتواصل منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إذ يلتقي مساء اليوم (الخميس) فريق الأهلي مضيفه فريق الحزم عند الساعة 7:10م، فيما يحل النصر ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي عند الساعة 8:50م في اللقاء الذي سيقام على استاد مدينة المجمعة الرياضية.الحزم ينتظر الأهليعلى ملعبه وبين جماهيره، يستضيف الحزم نظيره فريق الأهلي طمعاً في الخروج بنتيجة إيجابية، لا سيما بعد أن ظفر بنقطة ثمينة من أمام التعاون في الجولة الأولى في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما، ويعتمد مدرب الحزم هليدر كريستوفاو على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 بوجود كارلوس ستراندبيرج في خط المقدمة وخلفه الثلاثي عبدالوهاب الحراجين وتياجو رودريجيز واولا جون فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس داوود السعيد وأمامه ثنائي الدفاع عبدالرحمن الدخيل والبرازيلي نيريس.أما فريق الأهلي، فإنه يدخل هذا اللقاء بعد تعادله مع ضيفه الفيصلي في الجولة الأولى بهدف لكل منهما، ويبحث الراقي في لقاء الليلة عن النقاط الثلاث والمنافسة مبكراً على مراكز المقدمة، ويعتمد مدربه بيسنيك هاسي على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 بوجود عمر السومة في خط المقدمة وبجواره الثنائي سلمان المؤشر وعبدالرحمن غريب ويحمي العرين الأهلاوي الحارس محمد العويس وأمامه الثنائي معتز هوساوي ومحمد خبراني.ويقف التاريخ بجانب الراقي إذ التقى الفريقان في 10 لقاءات في دوري المحترفين، انتصر الأهلي في 7 لقاءات فيما انتصر الحزم في لقاء وحيد وتعادلا في لقاءين، وأحرز هجوم الأهلي 20 هدفاً فيما أحرز هجوم الحزم 10 أهداف.الفيصلي يبحث عن النصرعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، يستضيف فريق الفيصلي نظيره النصر في لقاء منتظر، إذ إنه يعد من أقوى لقاءات الجولة، يدخل فريق الفيصلي هذا اللقاء وفي رصيده النقطي نقطة واحدة بعد تعادله في الجولة السابقة مع الأهلي بهدف لكل منهما، ويسعى عنابي سدير لتحقيق فوزه الأول في الدوري لا سيما أن اللقاء على أرضه وبين جماهيره، ويعتمد مدربه باولو تراميزاني على طريقة 4 - 3 - 2 - 1 بوجود جوليو تافاريس في خط المقدمة ومن خلفه الثنائي رومايان امالفينتو وجيليرمي، فيما يتواجد في حراسة المرمى مصطفى ملائكة وأمامه قلبا الدفاع رافاييل سيلفا وايغور روسي.أما فريق النصر/ فإنه يدخل هذا اللقاء بعد فوزه القوي على ضمك برباعية، ويهدف العالمي من خلال لقاء الليلة للمحافظة على صدارته وتحقيق النقاط الثلاث، ويعتمد مدربه مانو مينيز على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 ويتواجد فينست أبو بكر في خط المقدمة ومن خلفه الثلاثي مشاريبوف وتاليسكا وسامي النجعي، فيما يتواجد في حراسة المرمى وليد عبدالله وأمامه الثنائي عبدالله مادو وعلي لاجامي.ويتفوق النصر تاريخياً على الفيصلي في لقاءاتهما في دوري المحترفين، إذ التقى الفريقان في 22 لقاء انتصر العالمي في 12 مباراة، فيما فاز العنابي في لقاء وحيد وتعادلا في 9 لقاءات، وأحرز هجوم النصر 43 هدفاً فيما أحرز هجوم الفيصلي 24 هدفاً.