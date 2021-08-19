تنطلق اليوم (الخميس)، أشواط الماراثون السبعة على ميدان الطائف التاريخي، ضمن مهرجان ولي العهد للهجن، بمسافة خمسة كيلومترات لكل شوط، بمشاركة 102 مطية من السعودية، الكويت، عمان، والإمارات.واشترطت اللجنة التحكيمية على الملاك المشاركين، التقيد بجميع ملابس السلامة، وأن يكون الهجان والمطية من الدولة نفسها. وخصصت اللجنة جوائز إجمالية بمليون و240 ألف ريال، في انتظار الفائزين.هذا، وقد اختتمت أمس المرحلة التمهيدية في المهرجان، بإقامة 320 شوطاً، وبمشاركة 7615 مطية من جميع الفئات العمرية للهجن، يمثلون السعودية، البحرين، الأردن، قطر، الإمارات، الكويت، وعمان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انطلقت المنافسات في الثامن من أغسطس الجاري.كما تنطلق في الثاني من سبتمبر المقبل، المرحلة النهائية بـ204 أشواط، على أن يحدد المشاركون لاحقاً.ويسعى مهرجان ولي العهد للهجن، إلى تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن، وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب دعم الحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة، بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويؤصِّل الموروث الوطني، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.