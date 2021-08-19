انتزعت «مبشرة» لمالكها مشعل بن حسن آل زيد الشريف، نوماس الشوط الرئيس للحيل، ضمن مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، فيما خطف الزمول «شاهين» لعبيد بالحلوس ذيبان العامري، نوماس الشوط الرئيس للزمول، وحقق الزمول «لهب» لمالكه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف أفضل توقيت للفترة الصباحية، بزمن قدره (7.58) دقيقة، والظفر بنوماس الشوط الثالث.وشهدت سباقات اليوم الـ11 في المهرجان تنافسا كبيرا بين ملاك الهجن، في الفترة الصباحية، التي خصصت أشواطها لفئة «الحيل ـ الزمول» مفتوح عام، ولمسافة 5 كيلومترات، وجاءت بقية نتائج الأشواط الـ16 للقترة الصباحية، على النحو التالي: «مبشرة» لمشعل بن حسن الشريف في الشوط الأول، «شاهين» لعبيد بالحلوس العامري الشوط الثاني، الشوط الثالث «لهب» للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الشوط الرابع «نواف» لعبدالله سعد بطي السبيعي، الشوط الخامس «الجادل» للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الشوط السادس «برشم» لهجن الشحانية، الشوط السابع «الورقة» لناصر عبدالله المسند، الشوط الثامن «هملول» لطلال عبدالإله الحميداني، الشوط التاسع «جورة» لخالد بن سعيد المري، الشوط العاشر «الفتيل» لخالد بن سعيد المري، الشوط الـ11 «لحقة» لحمد محمد الوهيبي، الشوط الـ12 «متعب» لفرج بن عفاس المري، الشوط الـ13 «أفعال» لعامر بن راشد المري، الشوط الـ14 «خطاف» لشريان بن محمد المري، الشوط الـ15 «النداوية» لعيد بن سفر البقمي، والشوط الـ16 «غياث» للاهوم بن سعد المري.