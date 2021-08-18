قدم نادي الحزم سلسلة من المبادرات المجتمعية بلغت أكثر من 13 مبادرة استهدفت شرائح وأطيافاً متعددة من المجتمع عبر فريق الحزم التطوعي وبمشاركة من قطاعات حكومية وخاصة وفرق تطوعية متعددة.من جهتها قالت مديرة المسؤولية الاجتماعية بالنادي عهود الونين:‏ «هذه المبادرات تأتي ضمن إطار استراتيجية النادي ومسؤولياته المجتمعية، التي تنطلق من الأهداف والبرامج الوطنية المنبثقة عن رؤية المملكة 2030»، مؤكدة ان المبادرات لقيت صدى واسعا لدى الأوساط المجتمعية نظير استهدافها عددا من شرائح المجتمع عبر فريق الحزم التطوعي فهناك برامج استهدفت المجتمع عموما مثل مبادرة السعودية الخضراء وهي استزراع عدد من الشتلات الزراعية وفق رؤية 2030، التي تسعى الى إعادة البيئة السعودية لطبيعتها السابقة مما يسهم في إنشاء مجتمع حيوي ينعم أفراده بنمط حياة صحية.وأضافت: تم تنفيذ برامج استهدفت ذوي الاحتياجات الخاصة بالاستفادة من منشآت النادي وكذلك حضور عدد من المباريات، وتوفير أمكنة خاصة بهم، كما تم تنفيذ مبادرات استهدفت العمالة والمقيمين لنشر ثقافة الشعب السعودي الكريم، كما تم تنفيذ مبادرات استهدفت الطلاب والطالبات لتحفيزهم للعودة للدراسة ورفع الوعي الصحي لديهم.وأشارت الونين في نهاية حديثها الى أن نادي الحزم -ممثلاً بالمسؤولية الاجتماعية- يحرص على تنفيذ وتنويع هذه المبادرات عبر مراحل متعددة، وتقويمها مع نهاية كل مرحلة وتطويرها من أجل تحقيق الاستدامة وتحقيق الأثر الفعال عند المستفيدين.