أعلنت إدارة نادي هجر، موافقتها على جدولة مستحقات النادي لدى نادي الاتحاد، البالغة سبعة ملايين و250 ألف ريال، وذلك تقديراً للاتحاد وجماهيره وحرصاً من إدارة نادي هجر على دعم ممثل الوطن في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتضمنت موافقة إدارة نادي هجر أن يتم سداد مبلغ ثلاثة ملايين حالياً من أجل حصول نادي الاتحاد على شهادة الكفاءة المالية، فيما يتم سداد المبلغ المتبقي من مستحقات نادي هجر وهي أربعة ملابين و250 ريال خلال شهر من تاريخه.

وأكدت إدارة نادي هجر لجماهيرها حرصها التام على حفظ حقوق النادي، إضافة إلى دعمها الكامل لممثل الوطن في مهمته العربية، متمنية له ولكافة الأندية السعودية دوام التوفيق.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد أعلنت استيفاء متطلبات استخراج شهادة الكفاءة المالية، إذ تم تقديم كافة المستندات التي تظهر إيفاء النادي بالتزاماته إلى اللجنة المختصة من أجل دراستها تمهيدا للحصول على الشهادة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي أن أزمة الديون المالية التي عصفت بالنادي تعد من أصعب الأزمات التي واجهها الكيان الاتحادي طيلة تاريخه، خصوصا أنه كان سيترتب عليها العديد من القرارات التي تهدد مسيرة النادي لسنوات قادمة، إذ تمكن مجلس الإدارة من تأمين المبالغ اللازمة لتجاوز هذه الأزمة رغم ضخامة حجم المطالبات حفاظا على نادي الاتحاد ومكتسباته.