أبدع لاعبو الاتحاد في لقائهم أمام الرائد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وانتصر العميد بثلاثية نظيفة وذلك ضمن لقاءات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء سيطرة اتحادية منذ البداية نتج عنه هدف التقدم للاتحاد عن طريق فهد المولد من ركلة جزاء (د: 7)، وأضاف المدافع أحمد حجازي الهدف الثاني للاتحاد برأسية جميلة (د: 15)، وقبل نهاية الشوط الأول وبعد جملة فنية بدأت من برونو هنريكي لغاري رودريغيز لتصل لرومارينهو الذي أودعها في شباك الرائد كهدف ثالث للاتحاد (د: 42).وفي الشوط الثاني نشط أداء الرائد وهدد مرمى الاتحاد كثيراً ولكن تألق الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي كعادته وتصدى لتسديدات أحمد الزين ورفاقه ليحافظ غروهي على نظافة شباكه لأول مرة في هذا الموسم، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بثلاثية نظيفة ويحصد أول ثلاث نقاط له، فيما تجمد رصيد الرائد عند النقاط الثلاث التي حصدها في الجولة الماضية.