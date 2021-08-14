أعلن مدير عام التشغيل في وزارة الرياضة، أنه لن يُسمح حاليا للجماهير الرياضية في مدرجات الملاعب بوضع «التيفو»، وذلك تطبيقا لاشتراطات هيئة الصحة العامة (وقاية) التي تنص على منع أي أمر يخل بالتباعد والإجراءات الاحترازية.

وقال العمار في مداخلة مع برنامج «120:00» على قناة «الإخبارية» اليوم (السبت): «التيفو ممنوع حاليا، وفي حال السماح سيتم تعميم ذلك على الأندية وروابطها لتطبيقها».

وتطرق العمار إلى آخر التحديثات المتعلقة بالحضور الجماهيري في الملاعب، إذ لن تتجاوز نسبة الحضور 60%، مع اشتراط تحصين جميع الحضور بجرعتين من اللقاحات المعتمدة للتطعيم ضد «كوفيد-19»، فيما سيتم منع من تقل أعمارهم عن 12 عاما من دخول المنشآت الرياضية، وسيُسمح بدخول العاملين والموظفين من تكون حالتهم الصحية «محصّن جرعة أولى» أو «محصّن متعافي».

وأفاد العمار بأن اشتراطات «وقاية» شددت على تطبيق التباعد بين الجماهير بترك كرسي فارغ بين كل شخصين، أما العائلات فيسمح لهم بالجلوس متجاورين مع بعضهم البعض بشرط وجود كرسي فاصل بين العائلة والأخرى، فيما لا توجد نسبة محددة لحضور النساء، بل بإمكانهن الحضور في القسم الخاص بالعائلات وهو يختلف من ملعب لآخر.

وحول إمكانية لعودة حضور الجماهير بنسبة 100%، قال: «هذا يتعلق بالإجراءات الاحترازية، وفي حال السماح بذلك سيتم تطبيقه، أما الآن لن تتجاوز النسبة 60%».