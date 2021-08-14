تختتم مساء اليوم (السبت) لقاءات الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة لقاءين، إذ يستضيف حامل اللقب الهلال نظيره الضيف الجديد فريق الطائي على استاد الملك فهد الدولي عند الساعة 8:55 مساء، كما يلتقي فريق الاتفاق بنظيره فريق الباطن على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة 6:55 مساء.

حامل اللقب ينتظر الكرم الطائي

على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، يبدأ حامل اللقب فريق الهلال مشوار الدفاع عن لقبه بمواجهة الضيف الجديد فريق الطائي والذي يعود لدوري الكبار بعد غياب دام 13 عاماً، ويعد لقاء الليلة هو أول لقاء في دوري المحترفين، ويأمل الهلال في حصد النقاط الثلاث لاسيما أن اللقاء على ملعبه وبين جماهيره، فيما يدخل فريق الطائي هذا اللقاء بعد المستويات الجيدة التي قدمها في الموسم الماضي وتأهل بجدارة لدوري الكبار، ويطمح القادم الجديد للخروج بنتيجة إيجابية لتأكيد أحقيته بالبقاء في دوري الكبار.

«السماوي» يتحدى «الكوماندوز»

على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يخوض الاتفاق أول لقاءاته في الموسم الجديد بمواجهة ضيفه فريق الباطن، ويسعى كل فريق لتحقيق بداية قوية وحصد النقاط الثلاث، ويقف التاريخ بجانب الباطن إذ تمكن السماوي من الفوز في 3 لقاءات من أصل 8 لقاءات جمعت بينهما في دوري المحترفين، فيما فاز الاتفاق في لقائين وتعادلا في 3 لقاءات، واستطاع هجوم الباطن من إحراز 15 هدفاً، فيما أحرز هجوم الاتفاق 12 هدفاً.