ظهر فريق النصر بمستوى أكثر من رائع في مستهل لقاءاته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على ضيفه ضمك بـ4 أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد جامعة الملك سعود بالرياض ضمن لقاءات الجولة الأولى لدوري المحترفين.وجاءت أهداف النصر الأربعة عن طريق كل من عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء (د: 3)، اندرسون تاليسكا (د: 40)، لاعب ضمك مهند النجعي بالخطأ في مرماه (د: 42)، فينست أبو بكر (د: 80)، فيما جاء هدف ضمك الوحيد عن طريق ايميليو زيلايا من ركلة جزاء (د: 51)، وبهذه النتيجة يحصد النصر أول 3 نقاط له في الدوري فيما بقي ضمك دون نقاط.