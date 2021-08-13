يخوض فريقا النصر والأهلي اليوم (الجمعة) اختباراً صعباً في انطلاقة مسيرتهما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يستضيف النصر فريق ضمك على استاد جامعة الملك سعود بالرياض في تمام الساعة 7:05 مساء، فيما يستضيف الأهلي نظيره فريق الفيصلي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة 8:55 مساء.

«فارس الجنوب» يهدد «العالمي»

على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، يخوض فريق النصر أول اختبار له في دوري المحترفين عندما يواجه ضيفه فريق ضمك الطامح لبداية قوية، بعد أن نجا من الهبوط في الموسم الماضي، ويدخل فريق النصر هذا اللقاء بعد سلسلة من الصفقات القوية ومن أهمها المهاجم فنسنت أبو بكر، والبرازيلي تاليسكا، والمدافع فونيس موري، والأوزبكي مشاريبوف، أما فريق ضمك فيطمح لمواصلة نتائجه الإيجابية أمام مضيفه في لقاء الليلة، إذ تمكن فارس الجنوب من الانتصار في لقاء والتعادل في آخر في مواجهتا الموسم الماضي.

بداية قوية لـ«الراقي»

وفي الجوهرة المشعة، يخوض فريق الأهلي لقاء صعبا في بداية مشواره، إذ يستضيف بطل كأس الملك فريق الفيصلي، ويدخل الأهلي هذا اللقاء بعد أن استعد جيداً لهذا الموسم من خلال المعسكر الإعدادي الذي أقامه في تونس، وكذلك التعاقدات القوية التي تأتي أبرزها مع البرازيلي باولينيو، فيما يخوض فريق الفيصلي هذا اللقاء بعد المعسكر الإعدادي الذي أقامه في صربيا ويسعى الفريق العنابي للخروج بنتيجة إيجابية من هذا اللقاء.

ويقف التاريخ بجانب «الراقي»، إذ التقى الفريقان في 22 لقاء في دوري المحترفين، تمكن الأهلي من الفوز في 16 لقاء، فيما فاز العنابي في 3 لقاءات وتعادلا في مثلها.