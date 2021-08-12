حذر مدير إدارة تمكين احترام الملكية الفكرية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية عبدالعزيز الربيعة من بث مباريات الدوري السعودي بالطرق المخالفة وغير الشرعية، وعدم أخذ الإذن من صاحب الحقوق. وأوضح أنه لايحق لأي شخص بث المباريات والأفلام دون حق. وبين أن لائحة حق المؤلف هي معاقبة المخالفين بالسجن وغرامة 250 ألف ريال. وأضاف، العقوبات سوف تشمل إغلاق المنشأة في حال التأكد من بيع رسيفرات مخالفة لنظام حق المؤلف، وبهذا لا يجوز لأحد بث المباريات على الإنترنت أو من خلال اشتراكات IPTV دون أخذ إذن بذلك. وذكر أن الهيئة بدأت بإطلاق أكثر من حملة، من أجل التعرف على العمالة التي تبيع بث المحتويات التي عليها حقوق ملكية، كما سيكون هناك متشوق وجود خفي يتنكر بشخصية «مشتري» ويذهب للمحلات التي تبيع اشتراكات IPTV لرصد ما يتم بها من مخالفات. واختتم تصريحه بقوله: «المخالف لحقوق المؤلف يأخد مبالغ رمزية من الرسيفرات، وإذا زاد عدد المشتركين زادت الأرباح، وفي النهاية يحقق أرباحا دون أن يعمل شيئاً».