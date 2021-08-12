أعلن الاتحاد السعودي للتايكوندو إقامة أول بطولة رسمية نسائية في فئة البومسي، وذلك خلال الفترة من 19_21 أغسطس على صالة جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، حيث تم تصنيف اللاعبات على (4) فئات هي:فراشات من (8 - 11) سنة.زهرات من (12 - 14) سنة.فتيات من (15 - 17) سنة.سيدات من (18) سنة فما فوق.ودعت اللجنة الفنية الراغبات في المشاركة التسجيل عبر الإعلان الموضح في حساب الاتحاد بمنصة تويتر ( sauditkd@)، حيث إن المشاركة متاحة للمواطنات والمقيمات، وسوف يدير المنافسات طاقم تحكيمي نسائي مكون من: سحر مؤمنة، سلوى سجيني، صفاء النعماني، نجود كمال إمام، غالية غالي، وفاطمة حمو.من جانبه أوضح رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد بن طالع العمري اهتمام الاتحاد بإظهار البطولة بالمظهر اللائق بما يتوازى مع مكانة المرأة، كونها نصف المجتمع تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 وإعداد جيل من الرياضيات المؤهلات للمنافسات القادمة.