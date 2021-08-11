تنظم وزارة الرياضة غدا (الخميس)، حلقة نقاش عن بعد بعنوان «تحويل النظم الغذائية.. الابتكارات الشبابية لصحة الإنسان والكوكب»، من الساعة 4:00 إلى 6:00 مساءً، بالتزامن مع اليوم الدولي للشباب 2021.وستتناول الحلقة عدداً من المحاور الرئيسية، حيث ستتحدث الأخصائية دانية خوتاني في محور التغذية عن عدد من الأمثلة الخاصة بالابتكارات الشبابية في الأنظمة الغذائية.تلي ذلك، جلسة نقاش مفتوحة مع أبرز النجوم الرياضيين، للحديث عن تجاربهم مع التغذية، منهم البطل الأولمبي هادي صوعان، والبطل الجديد الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 الكابتن طارق حامدي، إلى جانب اللاعب الدولي السابق ومدير المنتخب السعودي لكرة القدم حسين الصادق، والعداءة ياسمين الدباغ، وأخيراً الربّاعة العنود الخليفي، ثم تختتم الحلقة بفسح المجال لطرح الأسئلة المتنوعة والنقاشات المفتوحة للشباب.