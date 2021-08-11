فجع الوسط الرياضي بوفاة الحكم الدولي السابق معجب الدوسري، بعد معاناة طويلة مع المرض.
أكد ذلك ابنه إبراهيم، عبر تغريدة في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: «بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله والدي معجب بن إبراهيم الدوسري، بعد صراع سنتين مع المرض»، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
أكد ذلك ابنه إبراهيم، عبر تغريدة في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: «بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله والدي معجب بن إبراهيم الدوسري، بعد صراع سنتين مع المرض»، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.