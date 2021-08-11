فجع الوسط الرياضي بوفاة الحكم الدولي السابق معجب الدوسري، بعد معاناة طويلة مع المرض.أكد ذلك ابنه إبراهيم، عبر تغريدة في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: «بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله والدي معجب بن إبراهيم الدوسري، بعد صراع سنتين مع المرض»، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.