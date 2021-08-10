يسابق الاتحاد الزمن لتفادي عقوبة خصم النقاط خلال المهلة الممنوحة من لجنة الانضباط التي تنتهي منتصف أغسطس الجاري، وتسعى إدارة أنمار الحائلي لتوفير 15 مليون ريال لتسديد أندية القادسية 11 مليون ريال، والفيصلي 4 ملايين ريال قبل نهاية 17 أغسطس.وأوضح القانوني المختص في النزاعات الرياضية عبدالله الشايع في حديثه لـ«عكاظ» أنه يجب الأخذ في الحسبان عدة أمور قبل خصم النقاط على نادي الاتحاد لعدم سداده مستحقات أندية الاتفاق والقادسية والفيصلي خلال المهلة المحددة ومنها: أن المهلة تبدأ بتاريخ تبلغ النادي بالقرار بشكل رسمي وليس بتاريخ نشره في موقع الاتحاد فقد يكون هناك اختلاف في التواريخ بينهما مع مراعاة عدم وجود انقطاع للقيد الزمني كإجازتي العيدين (عيد الفطر وعيد الحج) خلال فترة المهلة وفق المادة 108 من لائحة الانضباط.وأضاف الشائع: بإمكان الاتحاد طلب مهلة إضافية للسداد في حال توفر أسباب يقبلها رئيس لجنة الانضباط وفق المادة 109، كما أن لجنة الانضباط لن تصدر عقوبة بشكل فوري قبل أن يصل للجنة من نادي الاتفاق أو القادسية أو الفيصلي أن المهلة انتهت دون السداد ومن ثم يخاطب الاتحاد بطلب الإفادة، ولذلك حتى وإن قلنا إن الاتحاد سدد في الفترة بعد نهاية المهلة وقبل صدور قرار الخصم فإن للجنة الانضباط صلاحية إصدار قرار بالخصم من عدمه وإن كنت أرى أنه لن يعاقب طالما سدد قبل أن يصدر قرار بالخصم لعدم وجود ما يلزم اللجنة بذلك في ظل انتهاء موضوع المطالبة.من جهة أخرى، أكدت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن صانع اللعب البرازيلي كورنادو سيلعب مواجهة الرائد القادمة في الجولة الثانية دورياً، في إشارة لنجاح إدارة الاتحاد في استخراج شهادة الكفاءة المالية في غضون الأيام القليلة القادمة بعد تسديد جميع الالتزامات المالية على النادي.