عينت إدارة نادي الباطن اللاعب الدولي السابق عبدالعزيز الدوسري بمنصب المدير التنفيذي لكرة القدم بالفريق الأول، وقدم الدوسري شكره وتقديره لإدارة الباطن على ثقتها متمنياً التوفيق للفريق خلال منافسات الموسم الرياضي 2021-2022.على الجانب الآخر ضمن تحضيراته لمواجهة الاتفاق في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين واصل الفريق الأول بنادي الباطن تدريباته اليومية على ملعب النادي الرئيسي بدأت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة ثم طبق اللاعبين العديد من التمارين التكتيكية المتنوعة واختتمت التدريبات بمناورة على منتصف مساحة الملعب تم خلالها تطبيق العديد من الجمل الفنية.من جهة أخرى جددت إدارة الباطن العقد مع الراعي الطبي، حيث تم التوقيع بمقر النادي، مثل إدارة الباطن في التوقيع الرئيس التنفيذي بالنادي عوض الهزيمي ومثل الطرف الآخر زياد الغامدي المدير الإداري بالمجمع الطبي.