حققت المطية «جمايل» لمالكها عبدالهادي محمد المري أفضل توقيت في الفترة الصباحية اليوم، بعد أن قطعت السباق بزمن 02:58.9 دقيقة، فيما حقق «شواش» لمسفر يحيى آل سالم، نوماس الأشواط المسائية المتضمنة 16 شوطاً، مخصصة لسن المفاريد (بكار - قعدان) عام مسافة 2 كلم، بعدما أنهى السباق بزمن 2:56.7.جاءت هذا النتائج في اليوم الثاني من المرحلة التمهيدية في مهرجان ولي العهد في نسخته الثالثة التي تقام على ميدان الهجن بالطائف.وتفصيلاً تضمنت الفترة الصباحية 18 شوطاً، خصصت لفئة المفاريد (قعدان - بكار) عام، مسافة 2 كلم، وجاءت نتائج المركز الأول على التوالي: «نجود» لمبارك علي مانع العجمي، «متعب» لجلوي عبدالله العجمي، «جيلان» لمحمد سعد محمد آل صافية المري، «مبلش» لرياض ناصر السعدون، «جمايل» لعبدالهادي محمد حمد آل صافية المري، «سيد» لسلمان بطي المري، «التزام» لأحمد سليمان إبراهيم الربيض البلوي، «الباسل» لراشد سالم المري، «جمالة» سعيد بطي محمد آل حسناء المري، «عازم» لخليل سالم المري، «النشمية» لناجي مسفر صالح آل رزق العجمي، «النايف» لنايف سليمان سليم، «مخايل» لعلي حزام راشد عبدالله قرح، «مهيب» لناصر محمد المري، «الجنوبية» لمشبب محمد فلاح آل بهيان القحطاني، «النايد» لناصر سالم المري، «غيدى» لمبارك محمد حمد الفھيدة المري، «السامي» لغصن سعيد المسلمي.وفي الفترة المسائية، انتزع «شواش» لمسفر يحيى آل سالم، نوماس الأشواط المسائية المتضمنة 16 شوطاً، مخصصة لسن المفاريد (بكار - قعدان) عام مسافة 2 كلم، بعدما أنهى السباق بزمن 2:56.7. وجاءت نتائج المركز الأول في الفترة المسائية، على النحو التالي: «يثرب» لعبدالله دخيل الله سلامة الفايدي الجهني، «شواش» لمسفر يحيى سالم آل سالم، «سلطة» لسلمان فلاج ناصر المغيري العتيبي، «صفوق» لصويحي نخيلان عائش الشمري، «معزة» لعبدالله مسفر علي سفران المري، «الصارم» لسالم سعيد منانة غدير الكتبي، «إعجاب» لسالم سعيد منانة غدير الكتبي، «حبيب» لراشد سالم محمد الغيثاني المري، «ومضة» لراشد صالح راشد الجربوعي المري، «صايب» لجابر حمد جابر البريدي، «وتين» لعبدالله دخيل الله سلامة الفايدي الجهني، «زايد» لعبدالعزيز معلا عليان السهلي، «عوايد» لعوض صالح محمد آل رزق، «المتحد» لعامر راشد سعيد البريصي المري، «مزنة» لسالم بن سعيد المري، و«مشاكل» لعامر راشد سعيد البريصي المري.