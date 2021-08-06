وقع رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل، اليوم (الجمعة)، عقد انتقال اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا إلى الهلال، قادما من نادي ويست بروميتش الإنجليزي.

وتمت مراسم التوقيع اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، بعقد يمتد لخمس سنوات.

وتقرر أن يرتدي بيريرا القميص رقم «15» في فريق الهلال الأول لكرة القدم، وينتظر أن يصل مساء اليوم إلى الرياض على متن الطائرة الخاصة التي تقل رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل.

يذكر أن اللاعب بيريرا من مواليد 1996 في البرازيل، ونشأ في البرتغال حتى عام 2000، وفي عام 2002 بدأ ممارسة كرة القدم، وانضم في عام 2014 إلى سبورتينغ البرتغالي، وفي عام 2017 انضم إلى صفوف تشافيز البرتغالي، وفي عام 2018 انضم لفريق نورنبيرغ الألماني، وفي عام 2019 انضم إلى صفوف نادي ويست بروميتش الإنجليزي، ليمثل بعد ذلك فريق الهلال للفترة من 2021 وحتى 2026.

ويبلغ اللاعب من العمر 25 عاما، ويلعب في مركز «وسط مهاجم»، وخاض خلال مسيرته 196 مباراة، سجل فيها 54 هدفا، وصنع 50 هدفا.