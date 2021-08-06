شهد مهرجان جوودوود للسرعة الكشف عن الطراز المرتقب والجديد Genesis G70 Shooting Brake، وذلك بحضور دومينيك بوش، المدير الإداري لشركة جينيسيس موتور أوروبا، ودوق ريتشموند.تعبر G70 Shooting Brake، التي تعد السيارة الخامسة ضمن المجموعة المتنامية لسيارات العلامة التجارية في أوروبا، عن فلسفة التصميم الحائزة على الجوائز من جينيسيس، كما أنها تمثل تكريماً للتاريخ الغني لنموذج Shooting Brake بتصميمها المميز.واحتفالاً بالظهور العالمي الأول للسيارة، أطلقت جينيسيس مقطع فيديو يتابع السيارة خلال رحلتها عبر Goodwood House، وفوق التل الشهير. ويمكن مشاهدة الفيديو من هنا.صور الفيديو بدقة عالية 4K، باستخدام طائرة درون 5-FPV يقودها مايلز مولفاغ وهاري كليفتون. ووصلت طائرة الدرون إلى سرعات تصل إلى 60 ميلاً في الساعة أثناء متابعة سيارة G70 Shooting Brake التي يقودها السائق البريطاني الخبير جيثين جونز، بطل الفورمولا 2 السابق، على المسار البالغ طوله 1890 متراً.وفي تعليق له، قال المدير الإداري لشركة جينيسيس موتور في أوروبا دومينيك بوش: «نحن سعداء لحضورنا هنا في جوودوود، للكشف عن هذا الطراز الهام بالنسبة لشركة جينيسيس، والذي يمثل سيارتنا الخامسة في المنطقة. ولا شك أن المهرجان البريطاني الشهير، الذي يتابعه الملايين من الأشخاص، يعد الوجهة المثالية للكشف عن سيارتنا المصممة خصيصاً للعملاء الأوروبيين».وأضاف: «نحن متحمسون أيضاً لدعوة المتابعين لتجربة منظور مختلف لتسلق التل الشهير والأراضي المذهلة هنا في جوودوود، وربط التراث البريطاني بالتأثير الكوري، أثناء استعراض الأداء الرياضي لسيارة G70 Shooting Brake في مقطع فيديو مذهل».ويسلط مقطع الفيديو الضوء على رفاهية Goodwood House، ويبدأ الفيلم بلقطة جوية لمحيط المنزل الفخم قبل نزول الكاميرا ودخول غرفة الطعام المصرية الكبرى من خلال النافذة. وتمر الكاميرا بدوق ريتشموند مستمتعاً بشرب الشاي التقليدي، بينما يتصفح آخر الأخبار من كوريا، موطن جينيسيس.وتنطلق السيارة وطائرة الدورن بعد ذلك بين الأشجار صعوداً على طول التل الشهير لعرض التصميم الديناميكي والمزايا المتعددة لسيارة G70 Shooting Brake، قبل التوقف عند القمة، حيث تظهر طائرة الدرون التطبيق العملي لسيارة Shooting Brake عندما تهبط بأمان بعد الدخول من الباب الخلفي.يمكن للجمهور، خلال عطلة الأسبوع، مشاهدة سيارة G70 Shooting Brake الجديدة كلياً أثناء صعود التل الشهير عالمياً، إلى جانب طرازات GV80 SUV وG80 Saloon التي أطلقت أخيرا، وسيارة G70 Saloon، وGV70 urban SUV، بالإضافة إلى مشاهدة الطرازات الكاملة في صالة العرض المتنقلة الخاصة بجينيسيس.وبتاريخ 4 مايو، أعلنت جينيسيس رسمياً خططها للسوق الأوروبية مع بدء مبيعات سيارات العلامة التجارية في وقت لاحق من هذا العام، بدءاً من ألمانيا والمملكة المتحدة وسويسرا.وسيتاح الطلب لشراء سيارة G80 Saloon، وسيارة GV80 SUV هذا الصيف، فيما يبدأ بيع سيارات G70 Shooting Brake، وGV70 SUV، وG70 Saloon بعد ذلك بوقت قصير. يتبع ذلك إطلاق بيع السيارة الكهربائية G80 في وقت لاحق، حيث تنضم إلى مجموعة العلامة التجارية المكونة من ثلاث سيارات كهربائية سيتم الإعلان عنها خلال العام.