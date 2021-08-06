تقدم مؤسسة «عكاظ» للصحافة والنشر لقرائها الكرام أول إصداراتها الخاصة والمتخصصة هذا العام، حيث إن المؤسسة دأبت منذ تأسيسها عام 1960 على خدمة القارئ في شتى المجالات الثقافية والإعلامية والإعلانية.وتحت عنوان «كل ما تحتاجه في عالم السيارات»، تقدم «عكاظ» لقرائها ملحقاً خاصاً عن عالم السيارات، يحتوي على ما تحتاجه في عالم السيارات وكل ما هو جديد في هذا المجال، وتشمل أسماء وكالات الشركات في المملكة، والمعلومات التي تبحث عنها، والتي تساعدك على اتخاذ قرار شراء السيارة التي طالما فكرت فيها وخططت لاقتنائها.كما تتيح «عكاظ» لقرائها تصفح ملحق «عالم السيارات» الذي يصدر داخل العدد هذا الصباح، على الموقع الإلكتروني للصحيفة، وتشمل المعلومات الواردة في هذا الملحق كل جديد في عالم السيارات: نوع السيارة، وأسعار البيع والشراء للموديلات الأكثر رواجاً في المملكة والعالم، ومدة الضمان وهواتف الوكلاء، وشركات التمويل الخاصة بكل وكيل، وكود المواصفات لمن يبحث عن المزيد، بالإضافة إلى تزويد القارئ بمعلومات عن التكنولوجيا الحديثة في الماركات العالمية.كما تستعرض جميع ما يهم القارئ في موضوع شراء السيارات الجديدة، ابتداءً من التواصل مع الشركات الموجودة في السوق السعودية للحصول على التفاصيل التي تهم المشتري مثل الموديلات والأنواع والأسعار وحتى شركات التمويل المتاحة.والمعلومات في هذا العدد مقدمة من شركائنا المتعاونين معنا في سوق السيارات السعودية؛لخدمة القارئ، ولا يخفى على أحد أهمية السوق السعودية، حيث إنها تمثل أقوى وأكبر سوق سيارات في المنطقة من نواحٍ كثيرة، أبرزها: تطورها وتوسعها، ويلاحظ ذلك في ازدياد حدة المنافسة ودخول شركات عالمية جديدة مثل (بيستون)، و(إم جي) اللتين نجحتا بشكل كبير وفي وقت قياسي في مختلف الأسواق.