بدعم مباشر من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله، أعلنت وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الخميس 5 نوفمبر 2020، استضافة المملكة لسباق «فورمولا 1 السعودية» للسيارات بجدة نوفمبر القادم من عام 2021، في إطار شراكة تمتد 15 عاما قادمة مع الفورمولا 1.وتأتي هذه الاستضافة بعد سلسلة من النجاحات في استضافة الفعاليات العالمية بمختلف الألعاب، في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل ولي العهد، وبما يواكب خطط وأهداف رؤية المملكة 2030، تعزيزا لقيمة ومكانة المملكة إقليميا وعالميا، وقدرتها على استضافة هذه الأحداث العالمية الكبرى، لصناعة مجتمع حيوي بأعلى معايير جودة الحياة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، شهدته مدينة جدة، بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، حيث أعلن رسميا استضافة المملكة لإحدى جولات فورمولا 1 في نوفمبر 2021.وبهذه المناسبة قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في تصريح صحفي: «بفضل من الله -عز وجل- وفي ظل الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من سيدي ولي العهد -حفظه الله، نفخر اليوم بإعلان استضافة المملكة للسباق العالمي للسيارات فورمولا 1 السعودية، وذلك تنفيذا لرؤية المملكة الواعدة 2030، ما يؤكد حرص المملكة على زيادة الاهتمام بالرياضات المختلفة وتنوعها، بما يتناسب مع كافة الفئات والأعمار لكل المواطنين والمقيمين، وكذلك السياح، تحفيزا للمستثمرين للدخول بقوة في قطاع الرياضة الذي يشهد نموا كبيرا عاما بعد عام».وأضاف وزير الرياضة: «نُدرك في ضوء ما شهدناه خلال السنوات الأخيرة، مدى حرص شعب المملكة على أن يكونوا دائما في قلب أهم الأحداث الرياضية والفعاليات الدولية، خصوصا أن هذه الفرصة تعد الأولى لمُتابعة سباقات الفورمولا 1 على أرض المملكة، لما يمثله السباق من أهمية كبرى على مستوى العالم، لذا فنحن نتطلع من خلال هذه الاستضافة، لإبراز قدرة شباب وشابات المملكة على تنظيم أكبر الأحداث والمناسبات الدولية بالصورة الأمثل للعالم أجمع».واختتم تصريحه قائلا: «تُعدُ الرياضة من القطاعات التي تُسهم بفاعلية في التحوّل الذي تمر به المملكة، ونحن سُعداء بالتقدم المذهل الذي نُحرزه في سبيل إلهام مجتمعاتنا وتشجيع الجماهير على حضور مثل هذه الأحداث العالمية الكبرى، وندرك جيدا أن المشاركة المجتمعية الواسعة تسهم في تعزيز نجاح كافة الفعاليات والأنشطة التي نستضيفها، خصوصا مع مُشاركة أعداد متزايدة من الجماهير، وستشكل سباقات الفورمولا 1 في المرحلة المستقبلية فرصة رائعة لمزيد من تعزيز التطورات الإيجابية في المجتمع، وتوفير المزيد من الخيارات لإثراء حياة مجتمعنا وتشجيعهم على اختبار التجارب الجديدة».من جهته، قال رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل: «يمثل إعلان اليوم إنجازا تاريخيا وتأكيدا على الدعم الكبير الذي يوليه سيدي ولي العهد -حفظه الله- من اهتمام كبير بالرياضة عموما، ورياضة المحركات والسيارات على وجه الخصوص، لنساهم جميعا في تنفيذ أهداف رؤية وطننا الواعدة 2030 عبر استضافة هذا الحدث الكبير والعالمي على أراضي المملكة العربية السعودية، ونثق أن مشاركة أبرز أبطال وفرق الفورمولا 1 في سباق تستضيفه المملكة، يمثل تغييرا جوهريا سيُلهم الجماهير من المشجعين الأفراد والعائلات على حدٍ سواء، كما أن استضافة مثل هذه الأحداث العالمية الكبرى هو تأكيد للعالم أجمع على قدرة المملكة وشبابها وشاباتها على إدارة وتنفيذ هذه الأحداث بكل احترافية».وأضاف: «تمثل المملكة العربية السعودية موطنا لملايين الشباب والشابات المتحمسين لرياضات السيارات، الذين يترقبون بفارغ الصبر بدء العد التنازلي لرؤية أبطالهم في نوفمبر 2021».هذا وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 شايس كاري: «نحن متحمسون جدا لاستقبال المملكة العربية السعودية كدولة مضيفة جديدة لأحد سباقات موسم 2021، وسعداء بهذا الإعلان الرسمي، فالسعودية تنمو بشكل كبير لتصبح مركزا أساسيا للرياضة على مستوى العالم، وذلك واضح من خلال إقامتها العديد من الفعاليات العالمية خلال الأعوام الماضية، والآن ستستضيف إحدى جولات الفورمولا 1، فالمملكة العربية السعودية تعد منطقة مهمة جدا لنا خصوصا أن شعبها يضم نحو 70% من الشباب تحت سن الثلاثين عاما، ولهذا فإننا متحمسون للتواصل والتفاعل معهم وتعزيز شغفهم الكبير بالفورمولا 1، وجلب الحماس لهم في مدينة خلابة وذات إرث تاريخي عريق، وفي الأسابيع القادمة، سنقوم بالإصدار الرسمي لجدول السباقات للعام 2021، الذي سيقدم للمجلس العالمي لرياضة المحركات للموافقة النهائية عليها».وتعد استضافة «فورمولا 1 السعودية» من أضخم الفعاليات التي ستنظم في المملكة من خلال وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الذي سيتولى تنظيم هذا السباق، إضافة إلى برنامج جودة الحياة، حيث سيكون كورنيش جدة نقطة الانطلاق والنهاية للسباق، الذي يمتد على ساحل البحر الأحمر، فيما سيتخلل السباق العديد من الفعاليات المصاحبة، تشمل رياضات السيارات والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي والرياضة المجتمعية، وقدرتها على مواكبة الأحداث العالمية وشغف المملكة ورياضييها من خلال الفعاليات الرياضية.