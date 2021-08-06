أعلنت الشركة السعودية للتسويق والتوكيلات المحدودة (ساماكو)، الوكيل الحصري لأودي في المملكة، زيادة مبيعاتها بنسبة 37% خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث احتلت السيارة العائلية الديناميكية متعددة الاستخدامات AUDI Q3 المرتبة الأولى في المبيعات، وحصل الطراز على نسبة 21% من إجمالي المبيعات حتى تاريخه.وتجمع Q3 بين نظام إدارة القيادة الذكي والتصميم المبتكر وسهولة الاستخدام اليومي. ولقد أثبت أنه نموذج شائع بين العميلات وشهد الوكيل زيادة إجمالية في عدد العملاء الإناث بنسبة 59% منذ بداية العام.وبهذه المناسبة علق نيل لاينز، المدير العام لعلامة أودي في ساماكو السيارات قائلا: «هذا العام، رحبنا بالعديد من الطرازات الجديدة في مجموعة منتجاتنا، مما ساهم في تحقيق الزيادة في النصف الأول من العام بشكل قوي. كما واصلنا تزويد عملائنا بحلول مبتكرة وآمنة لضمان استمرارية الخدمات المتميزة المتوقعة من علامة أودي التجارية في المملكة وسط الجائحة المستمرة».وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت ساماكو خدمة «Audi at Your Door»، التي توفر خدمة استلام وتسليم وإنزال السيارة للصيانة العامة والإصلاحات، وخدمات التقييم في حالة الاستبدال من قبل أحد خبراء أودي سواء شخصيا أو عبر الأون لاين وتسليم السيارات الجديدة أو المستعملة حتى باب العميل.واختتم نيل قائلاً: «من خلال مجموعتنا الرائعة من الطرازات والتزامنا المستمر بتقديم رعاية وخدمات ما بعد البيع المثالية لعملائنا الحاليين والجدد، نحن واثقون من أن نجاح النصف الأول من سنة 2021 سيستمر طوال الفترة المتبقية من العام».