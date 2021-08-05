توج نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأمير نواف بن محمد، نجمات الذهب والفضة والبرونز في نهائي سباق 400 متر حواجز للسيدات اللاتي حققن المراكز الثلاثة الاولى في السباق الذي اقيم ضمن منافسات العاب القوى المقامة حاليا في اولمبياد طوكيو. وشهد السباق تألق الامريكية سيدني ماكلين بتحقيقها المركز الاول بزمن قدره 46-51 ث محطمة الرقم القياسي العالمي لهذه المسابقة والمسجل باسمها فيما حققت مواطنتها المسلمة دليلة محمد المركز الثاني وفضية السباق بزمن قدره 58-51 ث وهو رقم شخصي جديد للبطلة المسلمة وصاحبة اللقب في اولمبياد ريو جانيرو 2016 وجاءت الهولندية فيمكي بول في المركز الثالث وحققت الميدالية البرونزية بزمن قدره 02-52 ث. وشارك الأمير نواف بن محمد في التتويج عضو الاتحاد الدولي لألعاب القوى النجمة العالمية الاولمبية السابقة نوال المتوكل.