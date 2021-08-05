في بادرة جميلة، فاجأت طفلة، ترتدي فستانا مكتسيا بألوان نادي الحزم الأحمر والأصفر والأزرق، منسوبي النادي بكيكة مكتوب عليها عبارة «الحمدلله على السلامة»، في أول تدريب للفريق بعد المعسكر الخارجي.وفي التفاصيل.. بادرت الطفلة وجد بنت علي الخليفة، إدارة النادي والجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، في أول تدريب للفريق على ملعب النادي مساء يوم الأربعاء، بعد العودة من المعسكر الخارجي بالمجر؛ بتقديم «كيكة» مكتوب عليها «الحمدلله على السلامة»، وقد حظيت الطفلة بتقدير الجميع على هذه البادرة الجميلة.