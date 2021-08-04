اتفقت إدارتا الاتحاد والفيصلي على انتقال لاعب الوسط عبدالمجيد السواط لصفوف عنابي سدير مقابل مليوني ريال.وجاء الاتفاق بين إدارتي الناديين على خصم مبلغ مليوني ريال يمثل إجمالي قيمة صفقة انتقال عبدالمجيد السواط للفيصلي، من الديون المترتبة على نادي الاتحاد بقيمة 7 ملايين ريال، وسددت الإدارة الاتحادية 4 ملايين ريال لخزينة الفيصلي واتفق الطرفان على آلية صرف مليون ريال في الأيام القادمة، وبذلك تنجح الإدارة الاتحادية في إغلاق ملف الفيصلي الذي شكل عائقا أمامها لاستخراج شهادة الكفاءة المالية.وتأخر إعلان صفقة انتقال السواط للفيصلي بسبب عدم اتفاق إدارتي الاتحاد والفيصلي على آلية صرف مليون ريال، قبل أن يصل الطرفان لضمانات مالية تحمي حقوق الناديين.يذكر أن السواط وقع لنادي الاتحاد مطلع الموسم الكروي الفائت لمدة 3 مواسم قادماً من التعاون وسط ترحيب كبير من الجماهير الاتحادية التي بنت آمالا كبيرة عليه، قبل أن يقرر خوض تجربة احترافية جديدة مع عنابي سدير.