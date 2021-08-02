تعاقد برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم مع الكرواتي روميو جوزاك مديرا للكرة في البرنامج، ليتولى العمل بدءاً من الموسم الحالي، الذي تقرر أن ينطلق بعدد من تجارب الأداء في مدينة الرياض قبل اختيار المواهب، تحضيرًا لمعسكر مدينة سالو الإسبانية.

ويحمل روميو جوزاك شهادة الدكتوراه في علوم كرة القدم من جامعة زغرب في كرواتيا، كما تولى العديد من المناصب الفنية والإدارية، أبرزها مساعد مدرب في نادي دينامو زغرب ومدرب نادي ليجيا وارسو موسم 2018/2017، إضافة إلى توليه لإدارة المنتخبات في الاتحاد الكرواتي من عام 2013 إلى عام 2017.

وأكد مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم هشام طاشكندي أن التعاقد مع الكرواتي روميو جوزاك جاء نظير مسيرته الفنية الكبيرة في التدريب والتطوير، التي تتماشى مع رؤية البرنامج وأهدافه من خلال المعسكر الدائم الذي يقيمه البرنامج في مدينة سالو الإسبانية، الذي تتخلله محاضرات فنية وتطويرية، إضافة إلى تحسين اللغة الإنجليزية لدى لاعبي البرنامج، متمنياً التوفيق لمدير الكرة الجديد في تقديم كل ما لديه لخدمة البرنامج في الفترة القادمة.