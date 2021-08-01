يدخل النجم هتان باهبري فترة الأشهر الستة، اليوم (الأحد)، ومن المنتظر أن تحسم إدارة نادي الهلال مصير باهبري في الأيام القليلة القادمة بعد دخوله الفترة «الحرة» إما بالبقاء أو الرحيل، إذ ينتهي عقد باهبري مع نادي الهلال في شهر فبراير 2022، ومن المتوقع أن تتقدم عدد من الأندية بعروض احترافية للاعب عقب دخوله الفترة «الحرة».ويطمح باهبري من خلال الموسم الرياضي الجديد لتحقيق طموحاته بالعودة لقائمة المنتخب السعودي الذي تنتظره مباريات مهمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وأيضاً بطولة كأس العرب في نهاية العام 2021.يذكر أن هتان باهبري كانت بدايته الكروية مع نادي الاتحاد الذي وقع معه أول عقد احترافي، وبعد ذلك انتقل لنادي الخليج على سبيل الإعارة في شهر يوليو من العام 2014 وحتى شهر يونيو من العام 2016، ومن ثم وقع للشباب في شهر سبتمبر من العام 2016 كانتقال حر حتى نهاية شهر يناير من العام 2019، وانتقل لنادي الهلال في شهر فبراير من العام 2019 عقب دخوله الفترة «الحرة».