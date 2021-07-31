يدشن لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى العداء مازن الياسين مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، عندما يتواجد في المجموعة الثانية لسباق 400 متر عند الرابعة والنصف من فجر غد (الأحد) بتوقيت المملكة في الملعب الأولمبي بطوكيو.

ويشارك مازن بالسباق إلى جانب لاعبي كولومبيا وبلجيكا واليمن وسويسرا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة.

وكان الياسين قد أنهى تدريبه الأخير اليوم بطوكيو بحضور رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس البعثة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

يذكر أن الياسين وصل إلى طوكيو نهاية الأسبوع الماضي بعد أن أنهى معسكره الإعدادي في إسبانيا.

من جهة أخرى، استقبل الرئيس، بحضور نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس اللجنة الأولمبية الفلبينية السيد إبراهام تولينتو في مقر البعثة السعودية الرسمية بطوكيو.

وناقش اللقاء مشاركة البعثتين السعودية والفلبينية في الأولمبياد، وبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يخدم رياضة وشباب البلدين.