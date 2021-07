أعلنت شبكة قنوات SSC الفضائية التي تملك حقوق نقل المسابقات السعودية (كأس خادم الحرمين الشريفين - الدوري السعودي للمحترفين - كأس السوبر السعودي)، للموسم الرياضي القادم 2021-2022، والأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها المملكة، إضافة إلى حصولها على الحقوق الحصرية لجميع البطولات التي تقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بما في ذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، ومسابقات دوري أبطال آسيا وغيرها، أنه بات بمقدور عشاق الرياضة في المملكة العربية السعودية متابعة جميع تلك المباريات على قنوات SSC الفضائية، إضافةً إلى غيرها من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية التي ستستضيفها المملكة في الفترة القادمة.ويمكن للجمهور الرياضي مشاهدة المسابقات الكروية السعودية (كأس خادم الحرمين الشريفين الدوري السعودي للمحترفين، وكأس السوبر السعودي) وبشكل مجاني على قنوات SSC المفتوحة وبتقنية SD، وذلك على منصة «شاهد» وكذلك على أجهزة الاستقبال عبر القمر الصناعي «عرب سات».كما ستقوم شبكة قنوات SSC ببث مباريات كأس آسيا وغيرها من المسابقات الآسيوية المقامة تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر باقة الرياضة المتاحة على منصة «شاهد VIP» إضافة إلى جهاز «GOBX» الفضائي وهي باقة «Sports on Shahid VIP + GOBX»، وذلك بتقنية الصورة فائقة الدقة HD، إضافة إلى المسابقات الكروية السعودية (كأس خادم الحرمين الشريفين - الدوري السعودي للمحترفين - كأس السوبر السعودي) مع تغطية شاملة لتلك المباريات ومحتوى برامجي متنوع واستديوهات تحليلية، واستضافة المحللين الفنيين المختصين وغيرها، وذلك من خلال الاشتراك بالباقات التالية اعتباراً من 6 سبتمبر 2021:أولاً: باقة الرياضة على منصة «شاهدVIP» وهي «Sports on Shahid VIP»، وذلك باشتراك شهري قدره 57.99 ريال سعودي، علماً أن الباقة متاحة مجاناً على منصة «شاهد VIP» لغاية 5 سبتمبر.ثانيا: باقة الرياضة على «شاهد VIP» وعلى جهاز GOBX معاً وهي «Sports on Shahid VIP + GOBX»، بمبلغ شهري قدره 74.99 ريال سعودي.