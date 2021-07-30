أثنى الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، على العمل الذي تقدمه الإدارة الأهلاوية برئاسة ماجد النفيعي، وأعضاء إدارته. حيث قال في تصريح لـ«عكاظ» سعيد بهذا العمل الرائع ونتمنى أن تتضافر الجهود لإعادة الأهلي إلى وضعه الطبيعي، وهذا لن يتأتى إلا بوقوفنا مع النادي الذي هو أحوج ما يحتاج لنا جميعاً أعضاء جمعية وجماهير، مع إيماني أن المدرج الأهلاوي من يومه وفي للأهلي، مشيرا إلى أن الاختلاف في وجهات النظر ظاهرة صحية بشرط أن لا تصل للخلافات وهذا ما أحب أن أوضحه للجميع إلى أنني لا يمكن أن أكون على خلاف مع كل من يخدم الأهلي فكيف لي أن أختلف مع إدارة تمثلنا جميعاً، وعليه أجدد الثناء على ما تفعله الإدارة وسط ظروف أعرفها جيداً معنية بتراكم أخطاء مراحل سابقة منها إدارتي، وأضاف: «أقول هذا حتى لا أسمع من يقول أسقط على إدارات بعينها»، كما طالب سموه الأهلاويين جميعاً بضرورة الوقوف مع النادي ونبذ أي خلافات إن وجدت ففي الأول والأخير النجاح للكيان الذي هو من جمع بيننا وهو من يجب أن نجتمع من أجله، مؤكدا أنه مستقر الآن في الرياض ومع أول زيارة له لمدينة جدة سوف يتواجد في النادي والملعب كحق من حقوق الأهلي عليه، وتواصله مع رئيس النادي ماجد النفيعي لن ينقطع أبداً فهو رئيس الأهلي و واجب الوقوف معه.