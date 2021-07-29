ترقب كبير يسبق انطلاق التصفيات المؤهلة لبطولة المملكة الأولى للكرة الطائرة للسيدات، التي تقام منافساتها في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وسط مشاركة 14 فريقا، ينتظر أن تكون منتخب المستقبل للكرة الطائرة السعودية.وتقام تصفيات المناطق خلال الفترة من 5 أغسطس حتى 21 منه، حيث ستكون البداية من الرياض في التصفيات التي يشارك فيها 4 فرق، هي: أوزرايت، فينيكس، إيليت، لينك، قبل أن تشهد جدة المجموعة الأكبر، بمشاركة 7 فرق، هي: بلو جايز، بلو جايز2، بلو كليكرز، أوشين، فلامينجو ksa، تقنية جدة، سويفت، على أن تختتم مرحلة التصفيات عبر المنطقة الشرقية، التي ستشهد تنافسا بين 3 فرق، هي: نادي الاتفاق، أكاديمية الاتفاق، وقمم الشرقية.يذكر أن فريقين يتأهلان عبر تصفيات كل منطقة، على أن تنطلق المرحلة النهائية في 9 سبتمبر المقبل بالرياض بمشاركة 6 فرق من المناطق كافة.من ناحيتها، عبرت عضو مجلس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة حنان صالح القحطاني،عن سعادتها بالإقبال والرغبة التي أبدتها الفرق للمشاركة في بطولة المملكة الأولى للكرة الطائرة للسيدات، مؤكدة أن هذه البطولة ستشكل بداية الانطلاقة نحو تكوين قاعدة كبيرة وقوية للكرة الطائرة النسائية، قبل الانطلاق نحو المنافسة على المستوى الخارجي.