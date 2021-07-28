وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم (الأربعاء) على قبول الاعتذار الذي تقدّم به رئيس لجنة الانضباط والأخلاق ماجد بن ناصر العريني عن الاستمرار في رئاسة اللجنة بناءً على ظروفه الخاصة، حيث سينهي مهام عمله في اللجنة رسمياً في الأول من أغسطس.وقدّم رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس، شكره وتقديره للعريني على ما قدم من عمل خلال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة.ومن المقرر أن يعيد الاتحاد السعودي تشكيل اللجنة، استنادًا إلى الفقرة الرابعة من المادة الـ35 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تنص على أن من صلاحيات مجلس الإدارة تعيين رؤساء اللجان القضائية ونواب رؤسائها وأعضائها وإعادة تشكيلها وفقًا لمقتضيات المصلحة، على أن تتم المصادقة على إعادة التشكيل من أعضاء الجمعية العمومية وفقًا للفقرة 11 من المادة الـ23.