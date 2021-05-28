نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، توج أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز فريق الفيصلي بكأس خادم الحرمين الشريفين والميداليات الذهبية بعد فوزه على شقيقه فريق التعاون بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الملك فهد الدولي بالرياض في نهائي كأس الملك.وخلال مجريات المباراة ألغى الحكم هدفاً لفريق التعاون في الدقيقة 8 بداعي التسلل، قبل أن يتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 15 من رأسية الكاميروني تاوامبا، بإمضاء الصانع كاكو.وتدخلت العارضة في الدقيقة 30 لتحرم الفيصلي من هدف التعادل إثر تسديدة قوية للاعب إسماعيل عمر.وفي الدقيقة 37 احتسب الحكم البولندي مارتيشنياك ركلة جزاء لفريق الفيصلي بعد ارتطام الكرة في يد مدافع التعاون أحمد عسيري، عقب استعانته بتقنية الفيديو، أحرز من خلالها جوليو تفاريس هدف التعادل للفيصلي.لم تمض دقائق قليلة حتى عاد الحكم البولندي ليقرر احتساب ركلة جزاء لصالح التعاون بعد سقوط لاعبه سميحان النابت، أحرزها كاكو هدفاً ثانياً في الدقيقة 44 ليضع سكري القصيم في المقدمة مجدداً. وعاد جوليو تفاريس مرة أخرى ليعدل الكفة بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 60 لصالح الفيصلي بتسديدة قوية.وشهدت الدقيقة 82 طرد لاعب الفيصلي محمد النخيلان بعد دخوله بدقيقة واحدة.واحتسب الحكم البولندي 8 دقائق بدل وقت ضائع، ليحرز خلالها تفاريس الهدف الأغلى في الدقيقة 93 والثالث للفيصلي، محققاً أثمن هاتريك في تاريخ البطولة، لينتهي اللقاء بفوز الفيصلي بثلاثة أهداف لهدفين ويحصل على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه ويتأهل رسمياً للمشاركة في دوري أبطال آسيا، فيما حصل التعاون على المركز الثاني والميداليات الفضية.