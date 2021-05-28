توَّج وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، فريق الحزم بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، وذلك بعد نهاية مواجهة الفريق أمام نجران، التي أقيمت في مدينة الرس، في الجولة الـ37 (قبل الأخيرة من المسابقة)، وبذلك يعود الحزم لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد موسم في دوري الأولى.وبهذه المناسبة، قال الفيصل: «أبارك لإدارة الحزم والجهازين الفني والإداري واللاعبين، تحقيق لقب البطولة والتأهل رسمياً إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أهنئ إدارة نادي الفيحاء والجهازين الفني والإداري واللاعبين، بمناسبة تحقيقهم المركز الثاني، وتأهلهم أيضا إلى دوري المحترفين، مع أمنياتي للفريقين بتقديم مستويات جيدة في الموسم المقبل، إلى جانب باقي الفرق بالبطولة». وأكد سموه أنّ دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، شهد منافسة كبيرة في جولاته كافّة، عكست حجم التطور الكبير الذي شهدته المسابقة في المواسم الأخيرة، متمنياً في الوقت نفسه كل التوفيق لمن سيرافق الحزم والفيحاء إلى الدوري الأغلى «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ومتطلعاً في الوقت ذاته إلى مضاعفة الجهود في الفترة المقبلة، بما يسهم في رفع مستويات المنافسة، وتطوير مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين بشكل عام. من جانبه هنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، مجلس إدارة نادي الحزم ومنسوبيه وجماهيره بمناسبة تتويجه بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2020-2021.كما هنأ المسحل مجلس إدارة نادي الفيحاء ومنسوبيه وجماهيره بعد تحقيقهم وصافة الترتيب العام والصعود لدوري أندية المحترفين، وأعرب المسحل عن تمنياته لناديي الحزم والفيحاء بالتوفيق في الموسم المقبل من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وحصد الحزم قبل جولة من النهاية 90 نقطة في الصدارة، فيما حل الفيحاء ثانيًا بـ80 نقطة ليضمن الصعود إلى دوري المحترفين، بينما تبقى ورقة الصعود الثالثة بين فريقي الطائي (74 نقطة) والجبلين (73 نقطة)