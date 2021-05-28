استغل لاعب فريق الفيصلي إسماعيل عمر الثقة التي منحت له من قبل المدرب شاموسكا من خلال مشاركته في المباراة الختامية لكأس الملك أمام فريق التعاون، وكان أحد العناصر الفنية التي أسهمت في تحقيق الانتصار وحصد أغلى الكؤوس المحلية في الموسم الحالي.وأشار إسماعيل عمر إلى أنه في قمة سعادته بتحقيق اللقب، كأول إنجاز له مع فريق الفيصلي الذي انضم له خلال الموسم الحالي.وقدم إسماعيل عمر الكأس هدية لإدارة النادي وأعضاء الشرف وجماهير عنابي سدير التي تستحق أغلى الكؤوس المحلية.