قال الدولي السابق والمحلل الرياضي سعدون حمود، ان فريق الفيصلي استحق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على التعاون 3-2، في مباراة جميلة شهدت تفوق الفيصلي في اخر الدقائق رغم الطرد. وأضاف سعدون: استمتعنا بمباراة قوية بين الفريقين من خلال الخمسة أهداف التي حضرت على مدار الشوطين، وهذا يدل على الاستعداد والتحضير الجيد من قبل الفريقين، اللذين قدما مباراة كبيرة تليق باسم كأس خادم الحرمين الشريفين. وأشاد سعدون بالدور الكبير الذي قام به مدرب الفيصلي الذي استطاع العودة للمباراة رغم تقدم التعاون، ومن ثم طرد لاعب الفيصلي في شوط المباراة الثاني، وقال: مدرب الفيصلي شاموسكا لا يعرف الاستسلام، وقاتل حتى الرمق الاخير، وأبارك لجماهير الفيصلي تحقيق البطولة الأغلى في المملكة.