جدد فريق ضمك آماله في البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه على مضيفه فريق الباطن بهدفين دون مقابل في ختام لقاءات الجولة 29 لدوري MBS للمحترفين.وجاء هدفا الفوز لضمك عن طريق ايميليو زيلايا (د: 73)، عبدالله العمار (د: 84)، وشهد اللقاء حصول لاعب الباطن سعد خيري على بطاقة حمراء مباشرة بعد دخوله المتهور على لاعب ضمك منصور حمزي (د: 90+1).وبهذه النتيجة يحقق ضمك فوزه الثامن ويصل للنقطة 33 وفي المركز الثالث عشر فيما تلقى الباطن الخسارة الثانية عشر له ويتجمد رصيده عند 33 نقطة ويتراجع للمركز الرابع عشر بفارق الأهداف عن نظيره ضمك، ليتأجل حسم مقعدا الهبوط للجولة القادمة والأخيرة إذ أصبح عدد الفرق المهددة بالهبوط ستة فرق وهي الرائد (المركز العاشر) وأبها (المركز 11) واللذان يملكان 35 نقطة، والقادسية (المركز 12) (34 نقطة) وضمك (المركز 13) والباطن (المركز 14) (33 نقطة) وأخيراً الوحدة (المركز 15) (32 نقطة)، وسيلتقي في الجولة الأخيرة فريقا القادسية وأبها فيما يلاقي الباطن فريق العين، ويواجه الوحدة فريق الشباب، ويلتقي ضمك بفريق التعاون، ويواجه الرائد فريق الفتح.