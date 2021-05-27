يشهد الجمهور الرياضي مساء اليوم (الخميس) عرساً رياضياً كروياً في درة الملاعب (استاد الملك فهد الدولي)، وذلك في اللقاء النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي سيجمع التعاون (سكري القصيم)، بنظيره الفيصلي (عنابي سدير) عند تمام الساعة التاسعة مساءً.يدخل الفريقان هذا اللقاء بطموحات كبيرة، أولها تحقيق اللقب الغالي والتتويج بالميداليات الذهبية، وكذلك المشاركة في البطولة القارية (دوري أبطال آسيا)، ويأمل سكري القصيم في تكرار إنجازه بتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه، فيما يسعى عنابي سدير لتحقيق أول إنجاز له، وحفر اسمه بحروف من ذهب في قائمة الأبطال المتوجين باللقب الغالي.واستطاع التعاون الوصول لقمة النهائي بعد مشوار حافل، إذ تفوق على ضمك والقادسية بهدفين لهدف، وفي الدور نصف النهائي تجاوز نظيره الفتح بثلاثية مقابل هدفين، ويبرز في الفريق مهاجمه الكاميروني ليندر تاوامبا والحارس البرازيلي كاسيو أنجوس.فيما سلك فريق الفيصلي الطريق الصعب للوصول للنهائي الغالي بعد أن خاض اللقاءات الثلاثة خارج أرضه، إذ تجاوز الاتفاق بركلات الترجيح، ومن ثم الباطن بهدفين لهدف، وفي الدور نصف النهائي تغلب على النقص وهزم النصر بهدف دون مقابل، ويبرز في الفريق هدافه خوليو تفاريس والبرازيلي جيريمي.