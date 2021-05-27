يقود نهائي كأس الملك اليوم، الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، للعام الثاني على التوالي، بعد أن قاد نهائي النسخة الماضية من البطولة الذي جمع الهلال والنصر وانتهى بانتصار الأول 2/1.ويعتبر الحكم البولندي من حكام النخبة في القارة الأوروبية، إذ شارك في كأس العالم 2018 في روسيا، وكأس الأمم الأوروبية 2016، كما أدار بعض مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. كما أدار المباراة النهائية لكأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد 2018-2019.وبدأ سيمون مارتشينياك مشواره التحكيمي عام 2002، ثم حصل على الشارة الدولية عام 2011.