قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح مدرجات استاد الملك فهد الدولي في الرياض مجاناً للجماهير؛ لفئة المقاعد الموحدة في الملعب.
واشترط الاتحاد السعودي للحضور أن تكون الحالة الصحية على تطبيق توكلنا: محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ.
كما حدد الاتحاد السعودي أسعار تذاكر النهائي في المنصة الرئيسية: (الذهبية بـ1000 ريال)، و(الفضية بـ 500 ريال)، حيث ستباع التذاكر إلكترونيا عبر تطبيق وموقع «تذاكر السعودية».
واشترط الاتحاد السعودي للحضور أن تكون الحالة الصحية على تطبيق توكلنا: محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ.
كما حدد الاتحاد السعودي أسعار تذاكر النهائي في المنصة الرئيسية: (الذهبية بـ1000 ريال)، و(الفضية بـ 500 ريال)، حيث ستباع التذاكر إلكترونيا عبر تطبيق وموقع «تذاكر السعودية».