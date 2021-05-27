قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح مدرجات استاد الملك فهد الدولي في الرياض مجاناً للجماهير؛ لفئة المقاعد الموحدة في الملعب.واشترط الاتحاد السعودي للحضور أن تكون الحالة الصحية على تطبيق توكلنا: محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ.كما حدد الاتحاد السعودي أسعار تذاكر النهائي في المنصة الرئيسية: (الذهبية بـ1000 ريال)، و(الفضية بـ 500 ريال)، حيث ستباع التذاكر إلكترونيا عبر تطبيق وموقع «تذاكر السعودية».