حفز أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، لاعبي التعاون خلال زيارتهم بمقر النادي قبل انطلاقهم لمدينة الرياض لمواجهة فريق الفيصلي مساء اليوم على نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2020-2021، الذي سيقام على ملعب الملك فهد، وأبدى خلال زيارته ثقته الكبيرة بتحقيقهم الفوز والحصول على الكأس الغالية، مؤكداً دعمه الكامل لهم ولجميع أندية المنطقة لمواصلة المحافظة على حصد البطولات وتحقيق الإنجازات الرياضية التي تنعكس وبشكل إيجابي على المنطقة، متمنياً أن يحقق التعاون طموحات رجالاته وجماهيره وأبناء وأهالي المنطقة بشكل عام، مطالباً اللاعبين بالعودة بهذه الكأس الغالية. هذا وقد حضر اللقاء الأعضاء الذهبيون عبدالعزيز الحميد وسليمان العمري وخريف الخريف ومحمد السراح ورئيس مجلس إدارة النادي على الشايعي وأعضاء مجلس الإدارة والجهازان الإداري والفني.