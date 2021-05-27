يسعى المهاجم التعاوني تاوامبا لقيادة فريقه لتحقيق كأس الملك الغالي للمرة الثانية في تاريخ «السكري»، بعد أن ساهم في تحقيق اللقب الأول من أمام الاتحاد، حينما نجح في تسجيل الهدف الثاني لينتهي اللقاء بنتيجة 1/‏2، ويحصد التعاون أغلى الكؤوس المحلية.ويعول أنصار «السكري» على المهاجم الكاميروني تاوامبا في المساهمة في تحقيق فريقه للكأس من أمام فريق الفيصلي في المباراة النهائية اليوم (الخميس)، وحصد اللقب للمرة الثانية وقيادة فريق التعاون للمشاركة في بطولة السوبر للمرة الثانية، والتأهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخ النادي.